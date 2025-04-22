شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قفزة عيار 21 لمستويات 5 آلاف جنيه.. أول تراجع فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري عقب ارتفاع جديد، بحوالي 110 جنيهات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتراجع سعر الدولار عالمياً والحرب بين دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي مما دفع الأونصة إلي مستوى 3500 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5675 جنيهًا

- عيار 21: 4950 جنيهًا

- عيار 18: 4242 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 39600 جنيهًا

أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب في الأسواق الفورية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 3,500 دولار للأوقية، مسجلة زيادة تقدر بنحو 3% منذ بداية التداولات.

ويأتى هذا الارتفاع في ظل القلق المتزايد من التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وأشار ترامب إلى عدم رضاه عن قرار الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن، مما عزز من الطلب على الذهب فى البورصة العالمية للتحوط من التقلبات.

كما جدد ترامب دعوته لخفض معدلات الفائدة بشكل عاجل، محذرًا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تباطؤًا، منتقدًا في الوقت نفسه موقف باول الذي يفضل الانتظار حتى يتضح تأثير السياسات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الفائدة.

هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يعزز من دور الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية.



