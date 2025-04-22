شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى مصر إلى 40 ألف جنيه للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية 40 ألف جنيه، للمرة الأولى في تاريخ السوق المصري، بعد ارتفاع عيار 21 إلي 5000 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وأرجع خبراء السوق هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار عند 51 جنيها، كما أن الطلب المتزايد على الذهب من قبل المستثمرين والمستهلكين في مصر ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويشهد سوق الذهب، إقبالًا كبيرًا على شراء الجنيه الذهب، حيث يعتبره الكثيرون استثمارًا آمنًا في ظل الظروف الحالية"، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع قد يؤثر على حركة السوق، حيث قد يتردد بعض المشترين في الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.

ومن جهة أخرى، حذر الخبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

يُذكر أن الجنيه الذهب يعتبر من أبرز أشكال الاستثمار في الذهب في مصر، حيث يفضل الكثير من المصريين شراءه كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.