الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 4- 2025 أمام الجنيه

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استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 4- 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 10:22 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك اليوم حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 266.07 جنيه  للشراء و167.3 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

166.07 جنيه للشراء.

167.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

166.2 جنيه للشراء.

167.3  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.7 جنيه للشراء.

167.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

163.3 جنيه للشراء.

167.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

162.1 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

 

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