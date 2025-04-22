شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحقق ارتفاعا تاريخيا في البورصة العالمية عند 3,500 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في الأسواق الفورية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 3,500 دولار للأوقية، مسجلة زيادة تقدر بنحو 3% منذ بداية التداولات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل القلق المتزايد من التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وأشار ترامب إلى عدم رضاه عن قرار الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن، مما عزز من الطلب على الذهب في البورصة العالمية للتحوط من التقلبات.

كما جدد ترامب دعوته لخفض معدلات الفائدة بشكل عاجل، محذرًا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تباطؤًا، منتقدًا في الوقت نفسه موقف باول الذي يفضل الانتظار حتى يتضح تأثير السياسات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الفائدة.

هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يعزز من دور الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية.



