الاقتصاد

ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه فى البنوك

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ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ارتفاعا ملحوظ خلال افتتاح تعاملات البنوك أمام الجنيه المصرى.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.96 جنيه للشراء، و58.12 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 58.63 جنيه للشراء، و59.07 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 58.63 جنيه للشراء، و59.07 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.63 جنيه للشراء.

59.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

58.63 جنيه للشراء.

59.07 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

58.63 جنيه للشراء.

59.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

58.63 جنيه للشراء.

59.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.63 جنيه للشراء.

59.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.66 جنيه للشراء.

59.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

58.63 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.63 جنيه للشراء.

59.07 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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