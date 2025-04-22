شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سعر الذهب اليوم يسجل 5 آلاف جنيه لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا جديدًا، بحوالي 110 جنيهات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتراجع سعر الدولار عالمياً والحرب بين دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما دفع الأونصة إلي 3500 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل للجرام 5715 جنيهًا

- عيار 21 يسجل للجرام 5000 جنيهًا

- عيار 18 يسجل للجرام 4285 جنيهًا

- الجنيه الذهب يسجل 40000 جنيهًا

القفزة التاريخية:

سجل الذهب ارتفاعات غير مسبوقة في السوق المحلية منذ بداية 2025، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1255 جنيهًا، مرتفعًا من 3720 إلى 5000 جنيهًا.

أسباب الارتفاع:

- تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا

- تراجع سعر الدولار

- تزايد الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية

توقعات مستقبلية:

- الذهب مرشح لمزيد من الارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الدولي.

- الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة تعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.