شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد العمل في البنوك مع بداية التوقيت الصيفى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شبكة فروع البنوك المصرية، بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة المقبلة 25 أبريل 2025، بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

مواعيد عمل البنوك.. ويعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تصل إلى 27%.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.