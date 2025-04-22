شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الجولة الأولى من (كأس إيزى كارت مصر 2025) والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى (الممثل للإتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية) وبدعم من مجموعة من الجامعات المصرية ، وبحضور نخبة من المتسابقين والمهتمين رياضة السيارات المصريين والأجانب ، اختتمت الجولة الأولى من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025 – EasyKart Trophy Egypt ) بنجاح كبير والتى تم تنظيمها بحلبة "Curve Karting" بمركز القيادة الآمنة (بمدينة 15 مايو) والتابع لوزارة السياحة المصرية ، وبتنظيم من (Kart Riders) بالتعاون مع (Birel Art) العالمية.

هذا، وقد بدأ اليوم الختامى للجولة الإفتتاحية للبطولة بمحاضرة صباحية لكافة المتسابقين المشاركين ، الذين يبلغ عددهم الإجمالى 15 متسابق ومتسابقة، والتى يتم من خلالها إعطاء التعليمات النهائية للمتسابقين المشاركين .. حيث يشارك منهم 8 متسابقين بفئة – seniors - (125 cc)، فيما يشارك الـسبعة الآخرين على فئة – Juniors - (100 cc) ، كما شارك بهذه الجولة عدد 4 متسابقين أجانب 2 من إيطاليا بفئة (125cc) وآخر من إيطاليا بفئة (100cc) ومتسابقى أوكرانى بنفس الفئة ، فيما شاركت متسابقتين من المصريين بفئة (125cc).



وتبع المحاضرة الصباحية للمتسابقين فترة إحماء للمتسابقين للتأكد من مدى جهوزية سياراتهم ومستوى ضبطها إستعداداً للسباقات التالية لليوم الختامى للجولة والتى إستغرقت زمنها 10 دقائق ، ثم تلى حصة الإحماء الصباحية فترة 6 دقائق كتأهيلات لكل فئة من الفئتين المشاركين بالسباق لتحديد أفضل الأزمنة المحققة لقطع أسرع لفة لكل متسابق والتى يتحدد عليها مراكز التوقف (Grids ) بالسباقات القصيرة (Sprint Races).

مع إنتصاف فعاليات اليوم الختامى لجولة البطولة الأولى ، تم تنظيم مؤتمراً صحافياً بحضور كل من الأستاذ/ محمود راتب – رئيس البطولة ، هند عبد الحميد – صاحب فكرة البطولة ، الإيطالى - السيد/ فابيو فوجيللينى – مدير عام بطولة EasyKart Trophy الدولية ، والأستاذ/ وائل عبد الجليل – نائب مدير عام نادى السيارات والرحلات المصرى ومسئوول النشاط الرياضى بالنادى (ممثلاً للإتحاد الدولى للسيارات FIA).

تحدث محمود راتب حول مفهوم البطولة بشكل عام وموسمها للعام الجارى 2025 الذى سيتكون من 6 جولات موزعة بين القاهرة والعريش والساحل الشمالى، كما أنها تتميز بأسلوب تنظيمها بشكل دولى والتى يشارك بها عدد من المتسابقين الدوليين ، بخلاف مشاركة مدراء كل من (EasyKart) العالمية وكذا (Birel Art) العالمية المقدمة للسيارات المشاركة بالبطولة.

كما أضاف راتب قائلاً: " إن طموحاتنا لن تقف عند حدود تنظيم بطولة إقليمية (National) ، بل ستمتد لمحاولتنا إستقطاب لنهائيات بطولة (EasyKart Trophy) العالمية بالعام المقبل إن شاء الله. وبالوقت نفسه سنسعى لإستضافة المزيد من المتسابقين الدوليين بموسم البطولة الحالى لخلق المزيد من فرص الإحتكاك الرياضى بين المتسابقين المصريين والدوليين الأجانب لإكتساب المزيد من الخبرات التسابقية فى هذه البطولة بشكل خاص، وهذه الرياضة بشكل عام".

ومن جانبه أشار فابيو فوجيللينى إلى مدى سعادته بالمستوى التنظيمى للبطولة فى مصر ، علاوة على إشارته أن نتائج البطولة النهائية بنهاية الموسم سوف تؤهل أفضل 3 متسابقين تحقيقاً لإنتصارات ونقاط بالبطولة للحصول على فرصة للمشاركة بنهائيات البطولة (International EasyKart Grand Finals) التى سيتم تنظيمها بإيطاليا بشهر أكتوبر القادم.



على الجانب الآخر ، أكد وائل عبد الجليل على أن مشاركات المتسابقين المحليين بمثل هذه البطولة سوف يساهم برفع تصنيفه الرياضى على موقع الإتحاد الدولى لرياضة السيارات (FIA) ، وهو الأمر الذى سيساهم بشكل كبير للأكثر تحقيقاً للنقاط فى الحصول على فرص للمشاركة بعدد من البطولات العالمية .. بل وتغطية الكثير من نفقات المشاركة بها من جانب الـ FIA.

نتائج السباقات الختامية للجولة الأولى من البطولة:

مع الوصول لفترة ما بعد الظهيرة بدأت المرحلة الختامية مع السباقين القصيرين والمتبوعين بالسباقين الختاميين لكل فئة على حدى ، حيث جاء السباقين القصيرين فى البداية والذى يبلغ طول كل منهما 15 لفة بالحلبة التى يبلغ طولها 1.1 كم تقريباً ، وقد جاءت النتائج كما يلى (والتى بدورها تعد تأهيلية للسباق الختامى لكلا الفئتين):

أولاً – نتائج السباق القصير لفئة (100cc):

1- كروجليك آندرى (أوكرانيا) مع زمن بلغ 12:52.381 دقيقة

2- دامبروزيو توماسو (إيطاليا) مع زمن بلغ 12:56.137 دقيقة

3- محمود أبو الوفا (مصر) مع زمن بلغ 13:09.785 دقيقة

ثانياً - نتائج السباق القصير لفئة (125cc):

1- دى بارسيا ركاردو (إيطاليا) مع زمن بلغ 12:01.270 دقيقة

2- بارباجيلا ماركو(إيطاليا) مع زمن بلغ 12:02.706 دقيقة

3- نور أبو الوفا (مصرية) مع زمن بلغ 12:10.724 دقيقة

وقد مثلت نتائج السباق القصير لكلا الفئتين كتأهيلات للسباق الختامى الذى تكون من 20 لفة لكل فئة ، ومن ثم نتائج الجولة الأولى للبطولة ، حيث جاءت النتائج كما يلى للسباقين الختاميين:

أولاً – النتائج النهائية لفئة (100cc):

1- كروجليك آندرى (أوكرانيا) مع زمن بلغ 17:10.433 دقيقة

2- دامبروزيو توماسو (إيطاليا) مع زمن بلغ 17:12.949 دقيقة

3- محمد راتب (مصر) مع زمن بلغ 17:18.397 دقيقة

ثانياً – النتائج النهائية لفئة (125cc):

1- دى بارسيا ركاردو (إيطاليا) مع زمن بلغ 56:48.432 دقيقة

2- بارباجيلا ماركو(إيطاليا) مع زمن بلغ 56:50.707 دقيقة

3- نور أبو الوفا (مصرية) مع زمن بلغ 57:14.786 دقيقة

لقطات سريعة من السباقات النهائية:

• تمكن السائق الصاعد/ محمد راتب بفئة الصغار (100cc) من تحقيق المركز الثالث على منصة التتويج بعد منافسة شرسة مع يوسف هيثم سمير على مدار لفات السباق الـ 15 ، وليتمكن بالنهاية من إثبات أداءه بهذا المركز والذى نتوقع له مستقبل واعد برياضة السيارات محلياً ودولياً.



• تعرضت المتسابقة/ خديجة موافى بفئة (125 cc) إلى حادث تصادم قوى نسبياً مع الحائط الجانبى للحلبة بسبب السرعة الحماسية الكبيرة أدى إلى فقدنها الوعى لفترة قصيرة ، وهو ما إستتبع تدخل الفريق الطبى للتأكد من حالتها الصحية ، وليعلن الفريق الطبى لاحقاً بأن حالتها الصحية مستقرة وأنها لم تعان سوى من نقص بالسوائل فى جسمها .. أدت تلك الحادثة لتوقف السباق لما يقرب من 40 دقيقة وذلك من منطلق تطبيق مبدأ "السلامة أولاً" ، وليعاود السباق مجرياته بعدها وهو ما تسبب فى ظهور أزمنة السباق النهائية تقترب من الساعة الكاملة.

• شهد السباق الختامى لفئة (125cc) منافسة غير عادية بلفاته العشر الأخير بين حسن أحمد ونور أبو الوفا ، تمكنت أبو الوفا من حسمها لصالحها قبل نهاية السباق بلفة واحدة لتضمن لنفسها المركز الثالث على منصة التتويج وبنقاط البطولة المؤقتة حتى الآن.

• لم تكتفى الإدارة التنظيمية للبطولة بتكريم الفائزين على منصات التتويج ، بل إهتمت بتقديم كؤوس تذكارية لكل من السائقين الأجانب على مشاركتهم بالسباق ، بخلاف كؤوس الشكر لمديرى كل من Birel Art و (EasyKart) ومساعديهم الذين حضروا خصيصاً من إيطاليا.