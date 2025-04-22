شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ41.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الامريكة التي اعلناه ترامب . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 41.275 دينار

عيار 22 سجل 37.825 دينار

عيار 21 سجل 36.125 دينار

عيار 18 سجل 30.950 دينار

عيار 14 سجل 24.075 دينار

عيار 12 سجل 20.650 دينار

الاونصة1283.825 دينار

الجنيه الذهب288.925 دينار

الأونصة بالدولار3414.42 دولار



ارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم