شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرض عقوبات أمريكية للحد من صادرات النفط الإيرانية.. ماذا حدث لأسعار النفط عالميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية،حيث سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 4.9% لخام برنت ونحو 5.2% لخام غرب تكساس الأمريكي.



اسعار البترول

وتضمنت أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط الخام الأتى..

فرض عقوبات أمريكية جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك بعض مصافي النفط الصغيرة والمستقلة في الصين وعدد من الشركات والسفن المسؤولة عن تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، مما آثار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

الإعلان عن إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، مع إمكانية تعديل تلك الرسوم البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات من المكسيك ودول أخرى.

الآمال الإيجابية حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مما يحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الطلب على النفط.

الانتعاش الملحوظ في واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنحو 5% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع واردات النفط من إيران وروسيا.

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2024 وهو حوالي 234 مليون برميل، تزامناً مع تراجع الواردات واستمرار قوة الطلب المحلي.

أما العوامل الرئيسية التي حدث من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى ..

خفض منظمة أوبك لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2025 و2026، وتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب بأبطأ معدل له منذ عام 2020، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي أحدثت اضطراب في التجارة العالمية.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 515 ألف برميل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهو 442.9 مليون برميل، تزامناً مع تراجع نشاط المصافي.

إعادة تشغيل خط أنابيب Keystone - الناقل الرئيسي للنفط الخام بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية - عقب إغلاقه بسبب تسرب نفطي في الأسبوع الماضى.