شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المحور الأول ضمن استراتيجية القطاع والذي يركز على زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف بهدف توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وسعياً لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المميزة التي يمتلكها القطاع ولا سيما في مجال البحث والاستكشاف من خلال العمل على نقل وتبادل تلك الخبرات بين مختلف الكيانات التابعة للقطاع وضخ دماء جديدة بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع،

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بإجراء حركة تكليفات وتنقلات شملت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقيات ، ورؤساء شركات ، ومساعدي و مديري عموم الاستكشاف لبعض شركات القطاع علي النحو التالي:



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (1)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (2)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (3)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (4)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (5)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (6)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (7)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (8)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (9)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (10)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (11)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (12)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (13)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (14)



حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع (15)