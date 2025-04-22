شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل بعد قفزة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بعد سجل الذهب على مدار تعاملات أمس مكاسب وصلت إلي 105 جنيهات، في ظل التوترات التجارية التي دفعت اونصة الذهب لمستويات قياسية وغير مسبوقة في البورصة العالمية.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع كبير في سعر الأوقية عالميًا عند 3416 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.



وهناك حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب في أسعار صرف الدولار الذي تراجع لأدني مستوي في 3 سنوات.

وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.