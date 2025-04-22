شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: زياده نسبة استثمارات المشروعات الخضراء لـ55% خلال خطة 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى عام 25/2026 الى حوالى 55% من إجمالى الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% فى العام الحالى (عام 24/2025) وبالـمُقارنة بنسبة 15% فى عام 20/2021،

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون ان خطة العام القادم 25/2026 تتضمن توجيه الاستثمارات لعدد من مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، منها مشروعات النقل الأخضر والذكي، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات منظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات التشجير.

وأوضح النص أن الخطة تتضمن كذلك عدد من المشروعات "للتكيّف" مع التغيّرات المناخية منها، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية المياه، ومحطات مُعالجة الصرف الصحى، فضلًا عن مشروعات مُكافحة التصحّر، وتحسين التربة بالأراضى الزراعية القديمة، وإدارة المحميات الطبيعيّة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفيّة وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتأهيل ورفع كفاءة المساقى والتحوّل إلى الرى الحديث، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ.

وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف مُواصلة تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة للتحول الأخضر، منها مُبادرة "وضع العلامات الخضراء للاستثمارات العامة، من خلال رصد وقياس الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء المُدرجة بالخطة الاستثمارية، ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال إدراج (160 مجالًا)، وتصنيفها إلى مشروعات مُوجّهة إلى "التكيّف" ومشروعات مُوجّهة إلى "التخفيف“، فضلاً عن قياس مخاطر التغيرات المناخية، بهدف تفعيل الخرائط التفاعليّة لمخاطر التغيّرات المناخية وتهديداتها وتأثّيراتها المتوقعة في مُختلف القطاعات والمناطق، وإنشاء نظام الإنذار المبكر، وإعداد خطط تقييم المخاطر للمناطق الـمُهدّدة وإدارة الكوارث المناخية، وكذا مسابقة (تكنولوجيا المناخ)، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين، على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، فضلاً عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي من ضمن أهدافها، وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.