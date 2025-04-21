شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4890 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.