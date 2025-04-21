الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4890 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4890 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 21 أبريل 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5589 جنيهاً
عيار 21: 4890 جنيهاً
عيار 18: 4191 جنيهاً
الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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