شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4178 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 21 أبريل 2025 06:12 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5571 جنيهاً.
عيار 21: 4875 جنيهاً.
عيار 18: 4178 جنيهاً.
الجنيه الذهب: 39000 جنيه.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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