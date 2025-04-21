الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4178 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4178 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 21 أبريل 2025 06:12 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5571 جنيهاً.

عيار 21: 4875 جنيهاً.

عيار 18: 4178 جنيهاً.

الجنيه الذهب: 39000 جنيه.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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