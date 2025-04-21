شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الغرف السياحية: أعياد الربيع رفعت متوسط نسب الإشغالات السياحية إلى 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق عضو اتحاد الغرف السياحية أن أعياد الربيع حققت طفرة مميزة في عدد الإشغالات السياحية بالمدن والمناطق السياحية والفنادق عن الوضع الطبيعي بمتوسط نسب اشغالات تصل إلى 80٪؜ بالمدن السياحية المصرية.

وكشف محمد فاروق في بيان صادر عنه، أن الاجازات الحكومية المتتابعة من عيد شم النسيم والقيامة المجيد أدت إلى نشاط السياحة الداخلية بشكل اكبر داخل المدن الساحلية بشكل خاص .

وأوضح محمد فاروق أن نسب الحجوزات سجلت في القاهرة ووسط البلد قرابة 85٪؜ من نسب الإشغالات الفندقية اما شرم الشيخ سجلت 90٪؜ وبلغت الغردقة نحو 92% نتيجة لتوافد السياح من ألمانيا وبولندا والتشيك وسجلت مرسى علم نسب إشغال 80 %، مع طلب متزايد على المنتجعات البيئية والأنشطة، وبلغت نسب الحجوزات بالإسكندرية نحو 90 %، أغلبها سياحة داخلية من مدن الدلتا و القاهرة الكبرى.

وتنوعت الجنسيات السياحية بين الأوروبية والعربية خاصة من منطقة الخليج من دول السعودية والكويت والإمارات ومن أوروبا جنسيات الالمان والإيطاليين والتشيك والبولنديين

وتوقع محمد فاروق حدوث طفرة في نسب الإشغالات السياحية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عطلة الإيستر مع إجازات الربيع في أوروبا اعتدال الطقس في مصر خلال هذه الفترة وافتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الاهرامات وًسط القاهرة .

وأكد محمد فاروق على ضرورة الاسراع في تطوير أسطول النقل السياحي وتحديثه وزيادة عدد الباصات السياحية والسيارات الليموزين لتلبية الطلب المتوقع على المقاصد السياحية المصرية وكذلك التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الطيران لتشغيل خطوط طيران منتظمة للأسواق المستهدف جلب سياحة منها خلال الفترة المقبلة خاصة من عشاق السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية والدول العربية.