الاقتصاد

67.26 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

0 نشر
0 تبليغ

67.26 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 67.26 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 21 أبريل 2025 02:00 م

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلّل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا أو 1.03 % إلى 67.26 دولار للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2 % يوم الخميس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1.05 % إلى 64 دولارًا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements