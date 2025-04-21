شكرا لقرائتكم خبر عن 67.26 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلّل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا أو 1.03 % إلى 67.26 دولار للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2 % يوم الخميس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1.05 % إلى 64 دولارًا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة.



