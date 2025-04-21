شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 21 أبريل 2025 12:43 م
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات، وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.
وسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
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