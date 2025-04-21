شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البورصة العالمية فوق 3300 دولار.. تطورات الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت أسعار الذهب في السوق العالمي على ثبات فوق 3300 دولار، بعد أن قفزت خلال الأسبوع المنقضي عالميا 3.2%، كما تحرك سعر الذهب في مصر بدعم من أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيهًا

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه

الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.

خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.