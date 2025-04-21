شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الزراعى ترتفع قيمته إلى مليار و797 مليون جنيه العام المالى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عام 2022/2023، ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي ليصل إلى مليار و797 مليار جنيه عام 2022/ 2023، ارتفاعا من مليار و70 مليون جنيه العام المالي السابق له 2021/ 2022 بنسبة زيادة بلغت 67.83%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعى للسلع الغذائية "المحاصيل، الخضر، الفاكهة".

وتشير بيانات النشرة إلى أن نسبة الإنتاج النباتى بلغت 59.28% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى، يليها الإنتاج الحيوانى بنسبة بلغت 33.84%، ثم الإنتاج السمكى بنسبة 6.86%، وأخيراً المنتجات الحشرية بنسبة 0.02% عام 2022/ 2023.

وإجمالا بلغ صافى قيمة الدخل الزراعى مليار و88.5 مليون جنيه عام 2022/ 2023، مقابل 634.5 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة بلغت 71.55%، وسجلت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 708.5 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 436.2 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة بلغت 62.44%، وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 65.81% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى وتليها مستلزمات الإنتاج النباتى بنسبة 23.90%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكى بنسبة 10.29% عام 2022 /2023.