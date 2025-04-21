شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات ، وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية ال ، حيث سجل بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين استقراره ، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.