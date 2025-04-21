شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج طلب الحصول على "الجنسية المصرية" مقابل الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية للأجانب التابع لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات وهو نظام متبع في كل بلاد العالم.

ولا يشترط الإقامة لمدة معينة في مصر وانما يشترط قيام المستثمر بتحويل مبلغ 10 الاف دولار من الخارج الى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية مع تعبئة طلب الحصول على الجنسية وإرفاق المستندات المطلوبة.

ويتم البت في الطلب خلال فترة تتراوح بين 3 الى 6 شهور وفي حال الموافقة عليه من الجهات الأمنية المعنية في ضوء اعتبارات الامن القومي يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه سواء كان إنشاء مشروع استثماري او شراء عقار او إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي ويتم بعد ذلك منح الجنسية المصرية له وللأولاد القصر حتى سن 21 عاماّ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وننشر نموذج طلب الجنسية..