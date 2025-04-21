شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تصفية شركة الحديد والصلب: مديونية كبار الموردين تتجاوز 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير مصفي شركة الحديد والصلب المصرية، عن موقف مديونيات كبار الموردين وبلغت 5.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر عام 2024، مقسمة ما بين 3.8 مليار جنيه للشركة المصرية للغازات الطبيعية (بتروتريد)، ومبلغ 1.8 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومبلغ 147 مليون جنيه لشركة النصر لصناعة الكوك، ومبلغ 250 مليون جنيه لشركة مياه القاهرة الكبرى، هذا بخلاف مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية البالغ قيمتها 1.4 مليار جنيه.

ذكر التقرير، أن شركة الحديد والصلب المصرية سددت منذ تصفيتها في 30 مايو عام 2021 وحتى 31 ديسمبر عام 2024 التزامات بقيمة 2.2 مليار جنيه تعويضات، و144 مليون جنيه، و781 مليون جنيه للضرائب، و284 مليون جنيه للتأمينات، وبلغ صافي الأصول غير المتداولة في 31 ديسمبر عام 2024 مبلغ 455 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 831 مليون جنيه في تاريخ بدء التصفية في 31 مايو عام 2021 بانخفاض 376 مليون جنيه.

ووفق التقرير بلغ إجمالي مصروفات شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 31 ديسمبر عام 2024، حوالي 52 مليون جنيه منها 23 مليون جنيه إجمالي الأجور، وبلغ إجمالي الإيرادات 896 مليون جنيه، وبلغ فائض التصفية خلال نفس الفترة مبلغ 844 مليون جنيه.