شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء و51.16 البيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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