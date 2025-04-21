شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 فى الأمارات عيار 21 بـ356.00 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في الامارات، وسجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات فى الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.



ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب فى الإمارات



عيار 24 سجل 400.75 درهم

عيار 22 سجل 371.25 درهم

عيار 21 سجل 356.00 درهم

عيار 18 سجل 305.00 درهم

عيار 14 سجل 236.00 درهم

عيار 12 سجل 202.25 درهم

الاونصة 12464.75 درهم

الجنيه الذهب 2848.00 درهم

الأونصة بالدولار 3328.34 دولار

ارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.