شكرا لقرائتكم خبر عن الإنترنت الثابت يواصل النمو.. 11.67 مليون اشتراك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تسجيل خدمات الإنترنت الثابت في مصر نموًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي، مع استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض من جانب الأفراد والمؤسسات.

وبحسب البيانات، بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت (النطاق العريض) نحو 11.67 مليون اشتراك بنهاية شهر يناير 2025، مقارنة بنحو 11.63 مليون اشتراك فى ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة شهرية تقدر بـ 40 ألف اشتراك تقريبًا.

وعلى أساس سنوي، أظهرت الأرقام تحقيق السوق المصرى نموا ملحوظًا فى عدد المشتركين، بزيادة تقارب 770 ألف اشتراك مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، والذي سجّل خلاله 10.90 مليون اشتراك.

ويعد هذا النمو امتدادًا للتوسع المستمر في خدمات البنية التحتية الرقمية التي تشهدها البلاد، في ضوء الاستثمارات المتزايدة في تطوير شبكات الألياف الضوئية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين في مختلف المحافظات، ضمن جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي.

ويعكس هذا التزايد في عدد المشتركين التوسع في تغطية الإنترنت الثابت وتنوع العروض المقدمة من الشركات، إلى جانب الطلب المتزايد من الأسر المصرية على خدمات الإنترنت، سواء لأغراض العمل عن بُعد أو التعليم الإلكترونى أو الترفيه المنزلى.