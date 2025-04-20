شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5457 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيهًا

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.