شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4775 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيهًا

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.