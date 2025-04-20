شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا بيع الوهم.. «التنمية الصناعية» تكشف صفحات مشبوهة تروج لطروحات وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين والمتابعين من الانسياق وراء صفحات وجروبات مزيفة على موقع "فيسبوك"، تنتحل اسم وشعار الهيئة وتنشر إعلانات كاذبة بشأن طروحات أراضٍ ومصانع صناعية، لا تمت للهيئة بأي صلة رسمية.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أن لديها صفحة واحدة فقط موثقة على منصة فيسبوك، تحمل اسم "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، وأن أي كيانات أخرى تدّعي تبعيتها للهيئة أو تروج لطروحات عقارية أو صناعية، فإنها جهات وهمية تهدف للنصب والاحتيال على المستثمرين.

وشددت الهيئة على أن الطروحات الرسمية للأراضي الصناعية تتم فقط من خلال "المنصة الرقمية لمصر الصناعية"، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، وتعد القناة الشرعية الوحيدة لنشر كل ما يتعلق بالأراضي والمصانع الجديدة، وذلك وفقاً لجدول زمني دوري كل ثلاثة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

كما دعت الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفسار عن الرخص الصناعية أو الطروحات أو أي من خدماتها، إلى التواصل مباشرة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك أو من خلال الخط الساخن (19780). ولفتت إلى أن تطبيق "دعم المستثمرين" المتاح على منصة "جوجل بلاي" يُعد أيضاً وسيلة موثوقة للتواصل مع الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة.

وأهابت الهيئة بجميع المستثمرين توخي الحذر من هذه الصفحات المزورة، وعدم التعامل معها أو الوثوق فيما تنشره من معلومات، حفاظاً على مصالحهم وأموالهم. وأكدت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الصفحات والجروبات المنتحلة، التي تروج لأكاذيب وتضليل قد يضر بسمعة الهيئة ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين.



