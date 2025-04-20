الاقتصاد

وزارة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين

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وزارة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين"، وذلك خلال الفترة من 22 شوال إلى 8 ذو القعدة 1446هـ الموافق 20 أبريل إلى 6 مايو 2025م، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي، ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.

ويُغطي البرنامج عدة محاور تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، الإطار الوطني لإدارة المخاطر، نموذج COPE، الضوابط الرقابية، إدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، كما يتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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