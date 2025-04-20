شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر بالتعاملات اللمسائية 20 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورت سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية 20 -4-225 في السوق المصري، وسط تداولات محدودة على الذهب.

وخلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيهًا

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.