مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11626 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 73.62 نقطة، ليقفل عند مستوى 11626.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 187 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 199 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، والكابلات السعودية، وطباعة وتغليف، وجبل عمر، والمملكة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الرياض، ولجام للرياضة، والموسى، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.15%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، ومسار، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومسار، والراجحي، وجبل عمر، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.47 نقطة ليقفل عند مستوى 28978.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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