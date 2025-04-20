شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفة 75 متدربًا.. "المالية" تطلق برنامجًا في إدارة مخاطر الأصول والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز كفاءة إدارة المخاطر

المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين"، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025م.ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي، ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة.ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE.بالإضافة إلى الضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.