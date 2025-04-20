شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5468 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4785 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4101 جنيه.

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,280 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

جاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم أو مواجعة أزمة خاصة بالنمو وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.