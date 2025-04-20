شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ: رئيس الوزراء يتفقد مصنعي "الوايلر فريد حسنين للطلمبات" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " عن إحدى شراكات " ابدأ " وهو مصنع الوايلر فريد للطلمبات، والذى يختص فى صناعة طلمبات رفع المياه الأفقية والرأسية عالية الجودة، لتلبية احتياجات محطات المياه والصرف الصحى والصناعات المختلفة.

ويعد مصنع الطلمبات هو المورد لعدد من المشروعات المهمة مثل الدلتا الجديدة والاستزراع السمكى وقناة السويس وحياة كريمة.

وأعربت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " عن سعادتها بجولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنعى شركة "الوايلر فريد حسنين للطلمبات"، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وقبل بدء التفقد بمصنعي شركة "الوايلر فريد حسنين للطلمبات"، شاهد رئيس الوزراء عرضًا تقديميًا شرحه المهندس/ حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط "الوايلر فريد حسنين للطلمبات"، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست عام 1982، وتساهم فيها مجموعة فريد حسنين ومبادرة ابدأ الرئاسية بنسبة 86%، فيما تبلغ مساهمة شركة "الوايلر ألمانيا 14%.

وتضمن العرض الإشارة إلى مكونات مصنعي الشركة والسعة الإنتاجية لهما، وخطوط الإنتاج والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج، فضلًا عن التعريف بمنتجات المصنع.

وبعد انتهاء العرض التقديمي، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد المصنع الأول للشركة، حيث استمع إلى شرح من المهندس/ حسام فريد، حول مكونات المصنع، مشيرًا إلى أنه تأسس عام 1982، على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومضيفًا أن المصنع مُتخصص في إنتاج الطلمبات متعددة الاستخدامات بقدرات تصل إلى 1200 متر مكعب / ساعة ورفع حتى 120 مترًا، وفي غضون ذلك تفقد رئيس الوزراء عنابر التصنيع والتجميع.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المصنع الثاني للشركة الذي يقع على مساحة 14 ألف متر مربع ويتخصص في إنتاج الطلمبات عالية القدرة حتى 20 ألف متر مكعب / ساعة ورفع حتى 200 متر.

وفي أثناء ذلك، تفقد رئيس الوزراء معمل اختبارات الطلمبات، وخط إنتاج تصنيع الطلمبات الكبرى، كما شاهد نماذج لمنتجات الطلمبات المستخدمة لصالح المزارع السمكية، وكذا نماذج إحلال وتجديد وحدات الضخ، فضلًا عن نماذج لخامات طلمبات الصرف الغاطسة، ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد معرض منتجات المسبوكات الزهر، الذي يشمل منتجات الزهر والطلمبات الضخمة المُصنعة لصالح مشروعات عدد من الجهات منها شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، والدلتا الجديدة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي العنابر المُجهزة لتصنيع المحركات الكهربية المرشِّدة لاستهلاك الطاقة لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وخلال ذلك، أشار المهندس/ حسين فريد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المصنع ينتج متطلبات وزارة الموارد المائية والري من الطلمبات الضخمة، وكذا احتياجات مشروعات الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الشركة توفر فرص عمل لـ 320 موظفًا، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاتها أكثر من 90%.

وفي ختام الجولة، دعا رئيس الوزراء إلى أن تستمر "ِشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات" بمساهماتها في إنتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدلًا من استيرادها من الخارج.