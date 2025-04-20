شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 05:35 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد استقرارا، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات كالآتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.