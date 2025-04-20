شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم 2025 من بطولة EasyKart Egypt الدولية لسباقات الكارتنج في مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف من "نادى السيارات والرحلات المصرى" الذى يعد الممثل الرسمى للإتحاد الدولى لرياضة السيارات (FIA) وبنفس الوقت الذى يعد أحد أذرع وزارة السياحة المصرية .

تستعد مصر لتنظيم موسم حافل لعام 2025 مكون من ستة جولات لسباقات كارتينج المحترفين من خلال بطولة (إيزى كارت مصر – EasyKart Egypt) ، والتى تأتى مع سيارات كارتينج من "Birel Art" الإيطالية العالمية .

وتأتى البطولة هذا العام مكونة من ستة جولات بعدة محافظات مصرية، والتى ستأتى بالتواريخ التالية:

* القاهرة : 18 و 19 أبريل

* العريش : 1 و 2 و 3 مايو

* الساحل الشمالى : 26 و 27 و 28 يونيو

* الساحل الشمالى : 24 و 25 و 26 يوليو

* الساحل الشمالى : 14 و 15 و 16 اغسطس

* الجولة الختامية : (تحدد لاحقاً) 4 و 5 و 6 سبتمبر

ومن جانبه يقول محمود راتب – منظم عام البطولة : " لقد قمنا بالإستعداد لهذه البطولة لعدة أشهر ماضية وبالتعاون مع مجموعة من الأطراف والهيئات المحلية الداعمة لنا شأن وزارة الشباب والرياضة و "نادى السيارات والرحلات المصرى" ، وكذا الدولية شأن الاتحاد الدولى لرياضة السيارات (FIA) ومجموعة Birel Art العالمية، والذين قاموا بدورهم بترشيح عدد من المتسابقين الدوليين للمشاركة بالبطولة – وبخاصة من إيطاليا – إلى جانب نخبة من متسابقينا ومتسابقاتنا المصريين، وهو الأمر الذى نشرف بتقديمه للرياضة المصرية من منطلق اهتمامنا الكبير بتقديم جيل من الشباب الواعى الذى يقوم بدوره بنشر أهمية هذه الرياضة على المستوى المصرى والعربى، بخلاف تمثيل مصر بهذه الرياضة عالمياً والتى تعد أولى خطوات تقديم أبطال عالميين بمجال سباقات السيارات وبخاصة سيارات الحلبات وسيارات المقعد الواحد".

فيما أكد محمد شمعون – مدير عام البطولة على أن موسم 2025 سوف يشهد تقديم مجموعة من المتسابقين التنافسيين والطامحين جميعاً للتنافس بنهائيات البطولة العالمية خارج مصر بإيطاليا ، كما أن وجود متسابقين أجانب ومحترفين يشاركون بالبطولة المصرية مع هؤلاء سوف يخلق روح تنافسية عالية سيساهم بدوره برفع مستويات متسابقينا المصريين".



وبدوره أكد المهندس رءوف جعفر – عضو مجلس إدارة النادى ورئيس لجنة السباقات والراليات أن هؤلاء المتسابقين سيكونون حريصين على تجميع أكبر قدر من النقاط بهذه البطولة خلال جولاتها الستة ليتمكنوا من رفع تصنيفهم على منصة الإتحاد الدولى لرياضة السيارات (FIA) وهو ما سيعزز من تزايد فرص ترشيحهم للمشاركة بالعديد من السباقات الدولية".

عن بطولة (Birel Art – EasyKart Egypt):

تقدم Birel Art عدة فئات من سيارات الكارتينج الخاصة بالسباق (سواء للمحركات أوالشاسيهات) بخلاف شاسيهات سيارات الإيجار الترفيهية لغير المحترفين، وتأتى فئات سيارات التسابق التى يتم المشاركة بها ببطولة (إيزى كارت العالمية)، والتى تأتى مع محركات ثنائية الأشواط وبقدرات حصانية متصاعدة كما يلى:

* فئة 50 سى سى

* فئة 60 سى سى

* فئة 100 سى سى – يستخرج قدرة 18 حصان (وهى إحدى الفئات المتسابق عليها ببطولة مصر)

* فئة 125 سى سى – يستخرج قدرة 22 حصان (وهى إحدى الفئات المتسابق عليها ببطولة مصر)

وسيشمل موسم هذا العام فى مصر التسابق على الفئتين الأخيرتين وهما الأقوى ضمن فئات التسابق بالبطولة ، مع مراعاة الفصل بسباقات ونتائج كل فئة بشكل مستقل. وتقسم كل جولة من جولات البطولة إلى ثلاثة أيام ، يأتى أولهما للتجارب الحرة ، فيما يشمل اليوم الثالث كل من التأهيلات المؤهلة لسباق قصير (Sprint Race) والذى تأتى نتائجه لتكون مؤهلة للسباق الختامى للجولة ، ومن ثم توزيع الجوائز على الفائزين بالجولة.

أضواء سريعة عن الجولة الأولى (17 – 19 أبريل) – حلبة KART RIDERS - مركز القيادة الآمنة – 15 مايو:

يشارك بالجولة إجمالى 15 متسابق، يأتى منهم 8 متسابقين على فئة (125 cc) ، فيما يأتى الـسبعة الآخرين على فئة (100 cc).

هذا ويشارك بالجولة عدد من الشابات المتسابقات إلى جانب المتسابقين الشباب ، فيما تأتى المشاركة الدولية مع عدد 4 متسابقين من إيطاليا .. إثنان بكل فئة.