شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية لوفد صيني: مصر بوابة استثمارية لأسواق تضم 2.5 مليار مستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لوفد صيني، إنه في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق على الساحة الدولية، لا سيما في علاقاتها مع الصين، التي تشهد تطورًا لافتًا في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والتجارية، ة هذه الشراكة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات تجارية وتقلبات في السياسات الحمائية والجمركية.

وجاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مؤكداً، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 2.5 مليار نسمة بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، والتي تتيح دخول المنتجات دون رسوم جمركية أو قيود على الحصص.

وأوضح أن ما يميز السوق المصري حاليًا هو ما توفره الدولة من حوافز استثمارية قوية، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة، حيث تتيح نسبة مكون محلي منخفضة تصل إلى 30-40%، ما يجعل دخول المستثمرين الصينيين إلى السوق المصري أكثر سلاسة وفعالية.

وأشار الوكيل إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس السيسي، ثورة تنموية غير مسبوقة على كافة المستويات، بدءًا من البنية التحتية بمشروعات قومية عملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، وشبكة الطرق والقطارات، وصولاً إلى تحديث شامل في الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين تشهد نموًا مستمرًا، بفضل التنسيق الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي تجسد في اللقاءات المتكررة في المحافل الدولية مثل منتديات التعاون الصيني-الأفريقي، والصيني-العربي، وكذلك عبر منصة البريكس التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة.

كما نوه إلى أن زيارة وفد صيني رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مقاطعة شينزن تمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة مع ما تمثله شينزن من نموذج عالمي في مجالات الابتكار والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن شينزن أصبحت اليوم مركزًا عالميًا للابتكار، وموطنًا لكبرى شركات التكنولوجيا مثل "هواوي" و"تينسنت" و"زياومي"، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لمصر في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والمدن الذكية وتعزيز قدرات الاقتصاد القائم على المعرفة.