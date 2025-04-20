الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2025/01/01م وحتى 2025/03/31م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.60 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.93%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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