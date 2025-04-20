شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2025/01/01م وحتى 2025/03/31م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.60 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.93%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.60 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.93%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.