شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» تتكبد خسائر بـ27.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أسمنت الجوف للخسارة في عام 2024، لتتكبد خسائر بقيمة 27.7 مليون ريال، مقابل أرباح بـ37.7 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام الحالي مقارنة مع صافي ربح في العام السابق إلى انخفاض في قيمة المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات المحلية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام الحالي مقارنة مع صافي ربح في العام السابق إلى انخفاض في قيمة المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات المحلية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.