الاقتصاد

«أسمنت الجوف» تتكبد خسائر بـ27.7 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أسمنت الجوف» تتكبد خسائر بـ27.7 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أسمنت الجوف للخسارة في عام 2024، لتتكبد خسائر بقيمة 27.7 مليون ريال، مقابل أرباح بـ37.7 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام الحالي مقارنة مع صافي ربح في العام السابق إلى انخفاض في قيمة المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات المحلية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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