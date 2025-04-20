شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11626 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.576 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 187.027 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.483 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 199 شركة ارتفعت أسهم 199 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، والكابلات السعودية، وطباعة وتغليف، وجبل عمر، والمملكة، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، أسمنت الرياض، ولجام للرياضة، والموسى، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 28978 نقطة، وبتداولات بلغت، 23.535 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.428 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.430 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 46 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.