شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبيكة الذهب فى مصر اليوم 20 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 1جرام 5469 جنيها دون إضفة رسوم تصنيع، في حين شهدت أسعار السبائك الذهب في مصر، ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، بعد ارتفاع سعرالذهب في مصر خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيها

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه

شهدت أسعار السبائك الذهب في مصر، ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، بعد ارتفاع سعرالذهب في مصر خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية.

وأوضح التقرير الأسبوعى لشعبة الذهب، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تدأولاً فى السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهى تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه فى بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابى التى يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.