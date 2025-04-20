الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصرى

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصرى

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 20 أبريل 2025 02:15 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

واصل سعر الدولار اليوم الاحد استقراره، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى  بنك مصر  51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار الان التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements