شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 20 أبريل 2025 02:15 م
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.
واصل سعر الدولار اليوم الاحد استقراره، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.
وسجل سعر الدولار الان التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
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