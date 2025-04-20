شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه.. الدولار بـ51.06 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:15 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات، وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

استقر سعر الدولار اليوم الاحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.