شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 4.9% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 02:00 م

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4.9%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 5.2%.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا قويًّا ، بأكثر من 3% مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لتقليص صادرات النفط الإيرانية.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلهما بشأن تسوية التوتر التجاري الذي أثر سلبًا على العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها تلقت خططًا محدثة من العراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض تجاوز الحصص المتفق عليها.



