شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.200 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 21 سعر 36.050 ريال بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 41.200 ريال

عيار 22 سجل 37.775 ريال

عيار 21 سجل 36.050 ريال

عيار 18 سجل 30.900 ريال

عيار 14 سجل 24.050 ريال

عيار 1220.600 ريال

الاونصة1281.750 ريال

الجنيه الذهب288.475 ريال

الأونصة بالدولار3328.34 دولار

مع إغلاق الأسواق اول امس الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح الطويلة، أقدم المستثمرون على جني بعض الأرباح يوم الخميس الماضى بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة، وعلى الرغم من أن الذهب يبدو في حالة شراء مفرط، إلا أن بعض المحللين أكدوا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد قوي.

ورغم ضغوط البيع، حافظ الذهب على دعم قوي حول مستوى 3300 دولار، وسُجّل آخر تداول للذهب الفوري عند 3327 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 2.5% خلال الأسبوع.

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.