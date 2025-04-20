شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع نموذج اتفاقية مع "أنجلو جولد اشانتى" لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع نموذج إتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى بعض مناطق الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد اشانتي" .

وقع الاتفاقية من الجانب المصرى، الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية ، ومن جانب شركة "أنجلو جولد اشانتي" المهندسة هدى منصور العضو المنتدب والمدير العام لمنجم السكرى والممثلة عن إنجلو جولد في مصر ، وذلك بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتورة هبة رسلان الممثل القانوني لشركة أنجلو جولد مصر.

وعقب مراسم التوقيع ، أكد المهندس كريم بدوى على أن هذه الاتفاقية تُعد احد نتائج ومخرجات الاجتماعات السابقة التي تمت مع السادة المختصين بشركة أنجلو جولد أشانتي، و أشار الي ان تطوير نظم الاتفاقيات لتتواكب مع النظم العالميه هو من اهم المحاور لاستراتيجية عمل الوزارة لإعطاء ثقة لشركات التعدين العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصرى مما يسهم في زيادة في الناتج القومى الاجمالي، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية نتاج تعاون وعمل تكاملى بين كافة المختصين، وهو ما يعزز من استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، وفى هذا الصدد وجه بدوى الشكر لشركة أنجلو جولد على الجهود المبذولة وهذه الشراكة الناجحة التي توجت بتوقيع الاتفاقية اليوم .

وأضاف بدوى أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة في قطاع التعدين وتؤكد الجدية لاستراتيجية عمل الوزارة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأفاق أمام شركات التعدين العالمية الأخرى لضخ استثمارات جديدة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبه .

ومن جانبها ، أشادت المهندسة هدى منصور بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري ودعم المهندس كريم بدوى وجهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفريق عمل الوزارة في تذليل اية معوقات أمام الشركة والمستثمرين لتسريع العمليات، وأعربت عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، والتي تمثل مرحلة جديدة لتوسيع استثمارات شركة "أنجلو جولد اشانتي" في مصر.