شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يستقر بمنتصف تداولات اليوم بعد انخفاض محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصري هبوطا خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، بحوالى 10جنيهات فقط، تزامنًا مع ثبات الأسعار العالمية واستمرار حالة التذبذب في سوق المعادن الثمينة.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5457 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4775 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيها.

- الجنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.