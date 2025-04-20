شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تهنئ قداسة البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يوافق اليوم الأحد 20 أبريل 2025، كما هنأت المصريين جميعًا بأعياد الربيع.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص أمنياتها الطيبة لجميع المصريين، وأن يعم السلام والأمن والازدهار ربوع مصر، متمنيةً لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط أن يعيد عليهم عيد القيامة المجيد بموفور الصحة والعافية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر كانت وستظل دائمًا يدًا واحدة، ونسيجًا واحدًا، يجمع بين كل الأديان، بما يؤكد على قيم التسامح والسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية.