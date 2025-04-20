شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 20-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:54 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الأحد 20-4-2025، ليسجل فى البنك المركزى 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.41 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.41 جنيه للشراء.

67.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.41 جنيه للشراء.

67.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.44 جنيه للشراء.

67.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.41 جنيه للشراء.

67.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.41 جنيه للشراء.

67.81 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.47 جنيه للشراء.

67.87 جنيه للبيع.



