شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 20-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 20 أبريل 2025 12:54 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الأحد 20-4-2025، ليسجل فى البنك المركزى 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.41 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.41 جنيه للشراء.
67.90 جنيه للبيع.
67.41 جنيه للشراء.
67.88 جنيه للبيع.
67.44 جنيه للشراء.
67.84 جنيه للبيع.
67.41 جنيه للشراء.
67.81 جنيه للبيع.
67.41 جنيه للشراء.
67.81 جنيه للبيع.
67.47 جنيه للشراء.
67.87 جنيه للبيع.
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